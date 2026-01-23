Подростки избили мужчину и ограбили квартиру в Лыткарине
В Лыткарине возбуждено уголовное дело после нападения группы подростков на 51-летнего мужчину. Об этом сообщает 360.
По версии прокуратуры, несовершеннолетние ворвались в чужую квартиру, избили хозяина и похитили его телефон и 27 тысяч рублей. Видео с нападением быстро распространилось в Сети.
Сестра пострадавшего рассказала, что нападавших позвал сосед: мужчина выглянул на шум, после чего подростки набросились на него. Уголовное дело возбуждено по статье о грабеже, совершенном группой лиц с незаконным проникновением в жилище и применением насилия.
