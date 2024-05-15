В Подмосковье за организацию незаконной миграции задержали 15 человек

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Пятнадцать человек задержаны в Московской области за организацию незаконной миграции, среди них экс-сотрудник миграционной службы УМВД по Домодедову. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГСУ СК России.
Отмечается, что среди задержанных 11 иностранцев, которые являются гражданами Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана. Они же купили у злоумышленников документы.
Согласно информации следствия, в период с июля по декабрь прошлого года преступники привезли одиннадцать человек из-за рубежа и оформили им российские паспорта. Каждый документ стоил от 400 до 700 тысяч рублей.
Уточняется, что удостоверения личности оформляли в упрощенном режиме — через фиктивную регистрацию в Херсонской области. Четверо подозреваемых заключены под стражу, одиннадцать человек находятся под подпиской о невыезде.
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Согласно информации следствия, в период с июля по декабрь прошлого года преступники привезли одиннадцать человек из-за рубежа и оформили им российские паспорта. Каждый документ стоил от 400 до 700 тысяч рублей.
Уточняется, что удостоверения личности оформляли в упрощенном режиме — через фиктивную регистрацию в Херсонской области. Четверо подозреваемых заключены под стражу, одиннадцать человек находятся под подпиской о невыезде.
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Екатерина Коршунова