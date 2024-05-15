Стало известно о сбитом над Татарстаном беспилотнике

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Над населенным пунктом Верхний Услов в Татарстане, предварительно, сбили дрон. Об этом заявляют местные жители, пишет Mash в Telegram.
По словам очевидцев, беспилотник двигался в сторону Закамской промышленной зоны. Населенный пункт, где перехватили дрон, находится в двадцати пяти километрах от международного аэропорта Казани.
В пресс-службе главы региона отметили, что в Татарстане все службы находятся в повышенной готовности. Уточняется, что было временно закрыто небо над Казанью и Нижнекамском. Местные аэропорты также ограничили свою работу.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военные ВС РФ уничтожили замаскированный наблюдательный пункт украинской армии под Белогоровкой в Луганской Народной Республике.
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В пресс-службе главы региона отметили, что в Татарстане все службы находятся в повышенной готовности. Уточняется, что было временно закрыто небо над Казанью и Нижнекамском. Местные аэропорты также ограничили свою работу.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военные ВС РФ уничтожили замаскированный наблюдательный пункт украинской армии под Белогоровкой в Луганской Народной Республике.
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Екатерина Коршунова