Показывал всем пенис: Россиянин выстрелил в мигранта-эксгибициониста

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В подмосковной Балашихе россиянин отстрелил половой орган голому 41-летнему уроженцу Таджикистана, пристававшему к прохожим. Об этом информирует «МК».
Инцидент произошел в Новом Павлино. Отмечается, что мигрант приставал к прохожим на улице, показывая свой половой орган.
Очевидцы вызвали полицейских, но один из мужчин выстрелил иностранцу в паховую зону и скрылся. В настоящее время стрелка разыскивают правоохранительные органы.
Пострадавшему мигранту вызвали скорую помощь. Данные о его состоянии еще не поступали.
Ранее сообщалось, что муж заподозрил жену в измене, после того как прочитал ее больничную выписку, в которой говорилось о наличии у нее передающегося половым путем заболевания. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Очевидцы вызвали полицейских, но один из мужчин выстрелил иностранцу в паховую зону и скрылся. В настоящее время стрелка разыскивают правоохранительные органы.
Пострадавшему мигранту вызвали скорую помощь. Данные о его состоянии еще не поступали.
Ранее сообщалось, что муж заподозрил жену в измене, после того как прочитал ее больничную выписку, в которой говорилось о наличии у нее передающегося половым путем заболевания. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова