Двух бывших российских судей заподозрили в связях с террористами

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Представители ФСБ РФ задержали бывшего судью Верховного суда Ингушетии Сергея Бойчука и экс-председателя Магасского райсуда той же республики Магомеда Аушева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Аушева обвиняют в коррупции и в воспрепятствовании правосудию, а Бойчуку помимо воспрепятствования приписывают превышение должностных полномочий. По данным следствия, ингушский предприниматель Адам Картоев, связанный с боевым крылом группы (вирда) последователей (мюидов, мурдов) религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева*, в 2017–2021 годах принимал участие в застройке столицы Ингушетии Магаса дорогой недвижимостью.
В 2021 году он передал судье Аушеву машино-место, рассчитывая в будущем на его поддержку. Одно из мест он передал Аушеву, хотя его цена составляла 600 тысяч рублей. Вскоре Аушев по просьбе Картоева поручил Бойчуку пересмотреть уголовное дело племянника бизнесмена Магомеда Арапиева, осужденного на три года за изготовление и распространение детской порнографии. В превышении полномочий судьи приговор был пересмотрен и Арапиев вместо колонии был приговорен к обязательным работам и освободился.
После этого, в 2022 году Аушев вмешался в действия Назрановского суда при уголовном преследовании Картоева, которого осуждали за незаконное хранение взрывчатки. За хранение самодельного боеприпаса он получил всего два года общего режима, которые отбыл под следствием. Также с помощью Аушева избежал правосудие и отец Картоева, у которого тоже обнаружили оружие.
*признанное террористическим и запрещенное в России
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В 2021 году он передал судье Аушеву машино-место, рассчитывая в будущем на его поддержку. Одно из мест он передал Аушеву, хотя его цена составляла 600 тысяч рублей. Вскоре Аушев по просьбе Картоева поручил Бойчуку пересмотреть уголовное дело племянника бизнесмена Магомеда Арапиева, осужденного на три года за изготовление и распространение детской порнографии. В превышении полномочий судьи приговор был пересмотрен и Арапиев вместо колонии был приговорен к обязательным работам и освободился.
*признанное террористическим и запрещенное в России
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Дана Игумнова