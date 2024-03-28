Грунтовые воды почти полностью затопили рудник «Пионер», где завалило горняков

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Грунтовые воды практически полностью затопили рудник «Пионер» в Амурской области, где завалило 13 горняков. Об этом экстренные службы сообщили РИА Новости.
Обрушение породы на руднике произошло 18 марта. С этого дня под завалами находятся 13 человек. Все они – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. С ними нет никакой связи. После происшествия в Амурской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации. На месте обрушения в круглосуточном режиме работают спасатели Кузбасса и других регионов Дальнего Востока.
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Анастасия Чинкова