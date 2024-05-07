Двух братьев обвинили в использовании рабского труда в Ростовской области

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Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух братьев, которые использовали рабский труд на сельскохозяйственных полях. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства по региону.
Отмечается, что братья обвиняются по статье Уголовного кодекса России об использовании рабского труда.
По версии следствия, братья в течение трёх лет, начиная с 2020 года, использовали рабских труд пяти граждан в станице Дубенцовской. Мужчин вынуждали каждый день выполнять тяжёлые работы на полях. При этом причитающиеся им выплаты братья забирали себе. При этом потерпевшие не могли отказаться от выполнения требований, поскольку были ограничены в возможности выезда с мест работы и проживания.
Уголовное дело передано в суд.
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По версии следствия, братья в течение трёх лет, начиная с 2020 года, использовали рабских труд пяти граждан в станице Дубенцовской. Мужчин вынуждали каждый день выполнять тяжёлые работы на полях. При этом причитающиеся им выплаты братья забирали себе. При этом потерпевшие не могли отказаться от выполнения требований, поскольку были ограничены в возможности выезда с мест работы и проживания.
Уголовное дело передано в суд.
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Анастасия Чинкова