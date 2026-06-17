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Двух человек госпитализировали после аварии в Ленобласти

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В деревне Сярьги Ленинградской области столкнулись иномарки. Медицинская помощь понадобилась двум пострадавшим, сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



Участниками ДТП стали автомобили Škoda и Haval. По данным источника издания, один из водителей не справился с управлением и допустил боковое столкновение.

После удара одно из транспортных средств съехало в кювет. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир автомобиля Škoda. Обоих пострадавших госпитализировали с закрытыми черепно-мозговыми травмами.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Сейчас специалисты выясняют точные причины аварии.

Александр Огарёв

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