Двух человек госпитализировали после аварии в Ленобласти
В деревне Сярьги Ленинградской области столкнулись иномарки. Медицинская помощь понадобилась двум пострадавшим, сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Участниками ДТП стали автомобили Škoda и Haval. По данным источника издания, один из водителей не справился с управлением и допустил боковое столкновение.
После удара одно из транспортных средств съехало в кювет. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир автомобиля Škoda. Обоих пострадавших госпитализировали с закрытыми черепно-мозговыми травмами.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Сейчас специалисты выясняют точные причины аварии.
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