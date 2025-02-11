В Москве два человека отравились пирожками с ртутью

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В Москве двух человек госпитализировали с отравлением ртутью в НИИ Склифосовского. Предварительно они отравились пирожками с шариками жидкого металла. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, два человека сами приехали в больницу с пирожками, после того, как увидели в них шарики ртути. Там уже вызвали полицию и МЧС.
Сообщается, что обоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полиция выясняет, откуда взялась выпечка, опасная для здоровья, как там оказалась ртуть и другие обстоятельства отравления.
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Сообщается, что обоих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Полиция выясняет, откуда взялась выпечка, опасная для здоровья, как там оказалась ртуть и другие обстоятельства отравления.
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Элина Позднякова