Новорожденный малыш умер в семье, где ранее погибли от отравления четверо детей

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В семье, где в сентябре 2024 года четверо детей умерли из-за отравления дихлофосом, скончался пятый ребенок. Он родился уже после осенней трагедии.
Малыш находился на грудном вскармливании и умер через три месяца после рождения, сообщает телеграм-канал Baza. Тогда семья Виноградовых из Красноярского края поужинала дома и легла спать, наутро все члены семьи почувствовали себя плохо. Всю семью госпитализировали. Отец и беременная мать выжили, четверых детей 6,11,12 и 13 лет не спасли.
Сначала подозревали пищевое отравление пельменями, потом выяснилось, что семья отравилась дихлофосом «Варан». Оказалось, что отец распылил отравляющее средство от насекомых во всех комнатах, а помещения должным образом не проветрил — открыл только форточку. В декабре мужчине предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.
Родители с новорождённым временно съехали из того самого дома в Красноярском крае и сделали там ремонт. Мальчик, которого назвали Артёмом, появился на свет в ноябре. В ночь на 2 февраля ему стало плохо, прибывшие врачи констатировали смерть. По предварительной информации, малыш захлебнулся рвотными массами. Прокуратура ведет проверку. Кошмар смьи Виноградовых продолжается.
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Сначала подозревали пищевое отравление пельменями, потом выяснилось, что семья отравилась дихлофосом «Варан». Оказалось, что отец распылил отравляющее средство от насекомых во всех комнатах, а помещения должным образом не проветрил — открыл только форточку. В декабре мужчине предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.
Родители с новорождённым временно съехали из того самого дома в Красноярском крае и сделали там ремонт. Мальчик, которого назвали Артёмом, появился на свет в ноябре. В ночь на 2 февраля ему стало плохо, прибывшие врачи констатировали смерть. По предварительной информации, малыш захлебнулся рвотными массами. Прокуратура ведет проверку. Кошмар смьи Виноградовых продолжается.
Читайте также:
«Беспробудно пили»: чем на самом деле отравились дети под Красноярском, как живут их родители и что шокировало врачей
«Насильно и специально»: признание отца, отравленных под Красноярском детей, результаты экспертизы
Стала известна основная версия отравления детей в Красноярском крае
Александр Бойцов