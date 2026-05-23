Двух человек ищут после схода лавины в Чечне

23 мая 2026, 11:21

В Итум-Калинском районе Чечни ищут двух человек после схода лавины

В Чечне в пограничной зоне Итум-Калинского района из-за схода лавины пропали два человека. Об этом в телеграм сообщил глава района Альберт Рабуев.





Инцидент произошел в Терлойском сельском поселении — на хуторе Терти в селе Малхиста. По словам Рабуева, пропавшие без вести в тот момент занимались расчисткой дороги.





«Мы надеемся на их скорое обнаружение и выздоровление пострадавших», — написал чиновник.