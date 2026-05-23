Двух человек ищут после схода лавины в Чечне
В Чечне в пограничной зоне Итум-Калинского района из-за схода лавины пропали два человека. Об этом в телеграм сообщил глава района Альберт Рабуев.
Инцидент произошел в Терлойском сельском поселении — на хуторе Терти в селе Малхиста. По словам Рабуева, пропавшие без вести в тот момент занимались расчисткой дороги.
«Мы надеемся на их скорое обнаружение и выздоровление пострадавших», — написал чиновник.
Он добавил, что власти объединяют усилия для помощи семьям пропавших и обеспечения безопасности жителей. Поиски продолжаются.