Достижения.рф

Двух человек ищут после схода лавины в Чечне

В Итум-Калинском районе Чечни ищут двух человек после схода лавины
Фото: istockphoto/med_ved

В Чечне в пограничной зоне Итум-Калинского района из-за схода лавины пропали два человека. Об этом в телеграм сообщил глава района Альберт Рабуев.



Инцидент произошел в Терлойском сельском поселении — на хуторе Терти в селе Малхиста. По словам Рабуева, пропавшие без вести в тот момент занимались расчисткой дороги.

«Мы надеемся на их скорое обнаружение и выздоровление пострадавших», — написал чиновник.

Он добавил, что власти объединяют усилия для помощи семьям пропавших и обеспечения безопасности жителей. Поиски продолжаются.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0