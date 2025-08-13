16-летняя школьница выбросила новорожденного из окна на Урале
В городе Березники Пермского края под окнами дома было найдено тело младенца, мама которого является выпускницей 9-го класса. Об этом сообщает telegram-канал «Ural Mash».
Издание передает, что новорожденного нашли под окнами дома на улице Мира. В этом же здании проживает мама малыша со своей сестрой на пятом этаже. Как рассказали местные, юная родительница является выпускницей 9-го класса.
Мертвый ребенок был обнаружен соседкой. На месте работают правоохранители для выяснения всех обстоятельств. СК запустил проверку.
