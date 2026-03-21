Двух человек задержали по подозрению в убийстве бизнесвумен из Подмосковья
На территории Московской области задержали двух молодых людей, подозреваемых в соучастии в преступлении, связанном с убийством московской предпринимательницы Екатерины Ч. на Строгинском бульваре. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
По данным следствия, подозреваемые Никита С. (19 лет) и Егор Ш. (20 лет) действовали по указанию украинских мошенников. При разбойном нападении они похитили имущество убитой и часть передали другим участникам преступления.
В настоящий момент молодые люди находятся в отделении столичного СК РФ. Правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия.
Напомним, 20‑летний футболист клуба «Урал» Даниил Секач напал на предпринимательницу Екатерину Ч. и нанес ей два удара ножом. Еще одной задержанной в рамках расследования стала 22‑летняя кладовщица из Москвы Софья.
