Юноша «задекларировал» драгоценности под видом воинского учета в Москве на два млн руб
В Москве мошенники, один из которых представился сотрудником госорганизации, обманом заставили 17-летнего подростка передать курьеру ювелирные изделия на сумму в два миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.
По данным полиции, сначала юноше позвонили под предлогом постановки на воинский учет и убедили назвать код из СМС. Затем с ним связались лжепредставители государственных органов и заявили, что его персональные данные якобы оказались скомпрометированными. Далее жертву попросили по видеосвязи показать квартиру и находящиеся в ней ценности для «декларирования». В результате он передал курьеру золотые кольца, серьги и другие украшения.
После случившегося полицейские задержали 19-летнего жителя Москвы. По версии следствия, он сдал драгоценности в ломбард, а вырученные деньги перевел в криптовалюту и отправил сообщникам.
Возбудили уголовное дело, правоохранители устанавливают остальных участников схемы.
