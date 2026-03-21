Юноша «задекларировал» драгоценности под видом воинского учета в Москве на два млн руб

Подросток отдал мошенникам украшения на два миллиона рублей в Москве
В Москве мошенники, один из которых представился сотрудником госорганизации, обманом заставили 17-летнего подростка передать курьеру ювелирные изделия на сумму в два миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.



По данным полиции, сначала юноше позвонили под предлогом постановки на воинский учет и убедили назвать код из СМС. Затем с ним связались лжепредставители государственных органов и заявили, что его персональные данные якобы оказались скомпрометированными. Далее жертву попросили по видеосвязи показать квартиру и находящиеся в ней ценности для «декларирования». В результате он передал курьеру золотые кольца, серьги и другие украшения.

После случившегося полицейские задержали 19-летнего жителя Москвы. По версии следствия, он сдал драгоценности в ломбард, а вырученные деньги перевел в криптовалюту и отправил сообщникам.

Возбудили уголовное дело, правоохранители устанавливают остальных участников схемы.

Никита Кротов

