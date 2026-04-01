«Около пяти дней»: Двух детей изнасиловали в Казахстане, есть подозреваемый

01 апреля 2026, 18:07

Двух детей изнасиловали в Шымкенте, подозревают родственника

В Шымкенте родственник подозревается в изнасиловании двоих детей. Об этом пишет казахстанский телеграм-канал ORDA.





Правозащитница Ляззат Ракишева сообщила, что в правозащитный фонд Human Rights Lawyers обратилась женщина с заявлением о насилии в отношении ее сына. По словам заявительницы, пока она находилась в роддоме и оставила девятилетнего ребенка у родственников, один из них на протяжении трех дней совершал насильственные действия в отношении мальчика.





«Также вчера выяснилось, что сына второй сестры этот же родственник насиловал около пяти дней», — говорится в посте.