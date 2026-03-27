В Испании провели эвтаназию 25-летней девушке, пережившей групповое изнасилование
В Испании провели эвтаназию 25-летней девушки с депрессией. Как сообщает Telegram-канал «Starhit.ru», её отец больше года пытался через суд отменить процедуру, но все его жалобы отклонили.
В 2022 году Ноэлия Кастильо пережила групповое изнасилование, после чего попыталась покончить с собой. Она выжила, но осталась прикована к постели. Свою повседневную жизнь Ноэлия называла невыносимой и в 2024 году подала заявление на эвтаназию.
Специалисты, изучившие её состояние, пришли к выводу, что девушка страдает от хронических изнуряющих болей. Специалисты одобрили её просьбу, однако эвтаназию откладывали из-за усилий отца, который до последнего пытался остановить процедуру. Несмотря на его борьбу, решение осталось в силе. 26 марта Ноэлия ушла из жизни.
