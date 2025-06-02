Двух девушек арестовали за организацию дуэли
В Японии были арестованы две девушки в возрасте 16 и 19 лет за организацию дуэли на кулаках, произошедшей на городской площади. Об этом пишет Japan Today.
Молодые женщины, входившие в разные молодежные банды, решили выяснить отношения после конфликта и договорились о драке через социальные сети.
Инцидент привлек внимание полиции, когда один из очевидцев вызвал правоохранительные органы. В Японии до сих пор действуют законы, запрещающие подобные поединки, и заранее организованный конфликт считается уголовным преступлением. Девушки могут быть задержаны на срок до 23 дней, а в случае предъявления дополнительных обвинений, таких как нападение, их задержание может быть продлено.
Общественное мнение по поводу дуэлей в Японии разделилось: одни считают их устаревшим явлением, другие допускают возможность разрешения конфликтов таким способом, если это не причиняет вреда третьим лицам.
Читайте также: