Двух девушек арестовали за организацию дуэли

В Японии девушки 16 и 19 лет устроили дуэль на площади города Саймата
Фото: iStock/CursedSenses

В Японии были арестованы две девушки в возрасте 16 и 19 лет за организацию дуэли на кулаках, произошедшей на городской площади. Об этом пишет Japan Today.



Молодые женщины, входившие в разные молодежные банды, решили выяснить отношения после конфликта и договорились о драке через социальные сети.

Инцидент привлек внимание полиции, когда один из очевидцев вызвал правоохранительные органы. В Японии до сих пор действуют законы, запрещающие подобные поединки, и заранее организованный конфликт считается уголовным преступлением. Девушки могут быть задержаны на срок до 23 дней, а в случае предъявления дополнительных обвинений, таких как нападение, их задержание может быть продлено.

Общественное мнение по поводу дуэлей в Японии разделилось: одни считают их устаревшим явлением, другие допускают возможность разрешения конфликтов таким способом, если это не причиняет вреда третьим лицам.

Дарья Осипова

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