Двух девушек арестовали за организацию дуэли

02 июня 2025, 11:02

В Японии девушки 16 и 19 лет устроили дуэль на площади города Саймата

Фото: iStock/CursedSenses

В Японии были арестованы две девушки в возрасте 16 и 19 лет за организацию дуэли на кулаках, произошедшей на городской площади. Об этом пишет Japan Today.