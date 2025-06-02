В Ленобласти мальчик погиб после падения железных ворот
В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 9-летнего школьника. Трагедия произошла 1 июня в поселке Глубокое Выборгского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, мальчик зашел в недостроенное помещение, внутри которого возле проема были приставлены железные ворота. Когда он потянул за ручку на них, конструкция рухнула, причинив ему смертельные травмы.
Произошедшее квалифицировали по статье 109 УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности». На месте работала следственно-оперативная группа. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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