Двух девушек выгнали из самолета из-за вызывающих нарядов

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В США двух пассажирок сняли с рейса Spirit Airlines, посчитав их короткие топы вызывающим нарядом. Об этом пишет британское издание Daily Mail. Отмечается, что девушкам пришлось покупать новые билеты стоимостью 1000 долларов.
По данным издания, тревел-блогерша вместе с подругой собиралась лететь из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан на празднование дня рождения. Зайдя в салон самолета, они сняли свитеры из-за жары, оставшись в коротких топах.
В этот момент к девушкам подошел бортпроводник и попросил их прикрыться. Подруги стали требовать объяснений, какое правило дресс-кода они нарушили. После обострения конфликта стюардесса вывела их самолета.
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В этот момент к девушкам подошел бортпроводник и попросил их прикрыться. Подруги стали требовать объяснений, какое правило дресс-кода они нарушили. После обострения конфликта стюардесса вывела их самолета.
«Не очень приятно, когда тебя выделяют за то, что ты женщина и выбираешь самовыражение таким образом. Особенно при том, что в самолете были другие люди в укороченных топах и спортивных бюстгальтерах», — возмутились девушки.Издание отмечает, что подруги обратились в авиакомпанию, чтобы получить объяснения по поводу случившегося, однако ответа не получили. Правила дресс-кода, которые они на шли на сайте перевозчика, также не запрещали короткие топы.
«Это чистая дискриминация. Он не назвал нам причину, по которой он нас выгнал, кроме как: «О, я же сказал вам надеть свитеры», — пожаловалась блогерша.Читайте также:
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Данил Пономарев