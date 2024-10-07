Двух девушек выгнали из самолета из-за вызывающих нарядов

Бывшему заму министра обороны Тимуру Иванову предъявили обвинение в растрате средств в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей. В первом эпизоде речь идет о сумме более чем три миллиарда рублей банка «Интеркоммерц», во втором — о более чем 200 миллионах при приобретении паромов для Керченской переправы.