В Липецке учительнице пригрозили увольнением за замечание ученице

Липецкой учительнице Алисе Кучеренко пригрозили увольнением после того, как она отругала второклассницу, которая начала есть на уроке. Об этом учительница рассказала в видеообращении, опубликованном изданием «Площадь».
Ученица не отреагировала на слова учителя. Тогда учительница поставила ученика рядом с доской и попыталась заставить его сосредоточиться на уроке. Инцидент перерос в скандал.
По словам Кучеренко, ученица сохраняла спокойствие, не плакала и была всем довольна. После этого учительницу пригласили на встречу с заместителем директора и матерью ученицы, но заместитель директора начала кричать и угрожать уволить его с позором.
Тогда учительница подчеркнула, что ее запугали и потребовали написать объяснительную. Директор школы также не поддержал учительницу. Разговор проходил в присутствии сотрудников прокуратуры.
Ранее сообщалось, что учительница начальной школы в Великобритании лишилась работы за то, что научила девятилетнего ученика танцевать для TikTok.
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По словам Кучеренко, ученица сохраняла спокойствие, не плакала и была всем довольна. После этого учительницу пригласили на встречу с заместителем директора и матерью ученицы, но заместитель директора начала кричать и угрожать уволить его с позором.
Тогда учительница подчеркнула, что ее запугали и потребовали написать объяснительную. Директор школы также не поддержал учительницу. Разговор проходил в присутствии сотрудников прокуратуры.
Ранее сообщалось, что учительница начальной школы в Великобритании лишилась работы за то, что научила девятилетнего ученика танцевать для TikTok.
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Александр Климов