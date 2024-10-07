Москвич решил избежать встречи с женой и вышел из квартиры через окно

Фото: iStock/Marina Gordejeva
В Москве мужчина решил избежать встречи с супругой, которая стояла у входа в дом, и вышел из квартиры через окно. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошел в районе Вешняки. 58-летний мужчина находился дома, когда в квартиру позвонила его 50-летняя жена. Москвич отказался впускать ее, из-за чего произошла ссора.
Чтобы не участвовать в конфликте и не видеться с женой, москвич решил покинуть квартиру, которая находится на 3 этаже, через окно. Прохожие нашли мужчину на асфальте и вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами крестца, ребер и костей.
По факту произошедшего началась проверка. Примечательно, что ранее семейная пара уже привлекалась к ответственности за нарушение общественного порядка.
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Чтобы не участвовать в конфликте и не видеться с женой, москвич решил покинуть квартиру, которая находится на 3 этаже, через окно. Прохожие нашли мужчину на асфальте и вызвали скорую. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами крестца, ребер и костей.
По факту произошедшего началась проверка. Примечательно, что ранее семейная пара уже привлекалась к ответственности за нарушение общественного порядка.
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Екатерина Коршунова