В Раменском округе провели противопожарные учения МЧС
Масштабные учения МЧС по борьбе с природными пожарами провели в селе Константиново Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Главной задачей учений стала отработка защиты от огня населённых пунктов и объектов социальной инфраструктуры.
«В ходе тренировки участники отработали все необходимые навыки — от раннего обнаружения возгорания с помощью воздушных и наземных средств до эвакуации жителей, создания противопожарных разрывов и полной ликвидации огня», — говорится в сообщении.Участие в учениях приняли пожарные, спасатели, медики, сотрудники полиции и коммунальщики. Тренировка также помогла проверить системы взаимодействия между ведомствами, что критически важно для борьбы с природными пожарами.