МЧС эвакуирует из Египта более 80 граждан России
Спецборт МЧС Ил-76 доставит в Россию сотрудников дипломатических учреждений и их семьи, которые работали в Израиле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Россияне пересекли сухопутную границу и приехали в Шарм-эш-Шейх. В настоящий момент борт МЧС уже находится в воздухе и доставляет семьи дипломатов в РФ. Всего ожидается прибытие 84 человек, добавили в ведомстве.
Ранее этот рейс вылетел из Москвы в Египет по указанию президента России Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.
