Севшую на унитаз женщину укусила змея в Техасе

Фото: istockphoto/DikkyOesin
Агрессивную змею в туалете встретила жительница американского штата Техас, передает KXAN. По словам Марии Хаймес, она пошла в уборную ранним утром, не включив там свет.
Сев на унитаз, пострадавшая ощутила резкую боль в ноге. Как выяснилось позже, женщину атаковала так называемая крысиная змея, которая, к счастью, неядовитая.
Американка предполагает, что рептилия проникла в жилище через вентиляцию, затем свернулась рядом с унитазом, пока ее не побеспокоили. Ситуацию пострадавшая назвала «очень страшной».
Перед этим сообщалось, сколько человек могли выжить при крушении самолета в казахстанском Актау. Уточнялось, что среди пострадавших есть дети.
Читайте также:
В Долгопрудном выявили квартиру с фиктивно зарегистрированными иностранцами
«Я тебя сейчас убью!»: в тюменской школе учитель набросилась с угрозами на мальчика
Появилось видео падения самолета Az Airlines, летевшего из Баку в Грозный
Американка предполагает, что рептилия проникла в жилище через вентиляцию, затем свернулась рядом с унитазом, пока ее не побеспокоили. Ситуацию пострадавшая назвала «очень страшной».
Перед этим сообщалось, сколько человек могли выжить при крушении самолета в казахстанском Актау. Уточнялось, что среди пострадавших есть дети.
Читайте также:
В Долгопрудном выявили квартиру с фиктивно зарегистрированными иностранцами
«Я тебя сейчас убью!»: в тюменской школе учитель набросилась с угрозами на мальчика
Появилось видео падения самолета Az Airlines, летевшего из Баку в Грозный
Никита Кротов