Студент украл из подмосковного пункта выдачи заказов товары на 60 млн рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Студента одного из университетов в Ставрополе задержали подмосковные полицейские по подозрению в многомиллионной краже из пункта по выдаче заказов с маркетплейса в Пущине, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Установлено, что хозяйка пункта выдачи заказов передала его студенту во временное управление. Молодой человек нанял сотрудников, некоторое время в пункте шла работа, а потом хозяйка обратила внимание, что в базе числится много неотгруженных товаров, а видеокамеры в пункте отключены.
Муж предпринимательницы приехал с проверкой и обнаружил, что дверь открыта, внутри никакого нет и товар на складе отсутствует. Тогда женщина обратилась в полицию.
В настоящее время полиция разыскивает сообщников студента.
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Муж предпринимательницы приехал с проверкой и обнаружил, что дверь открыта, внутри никакого нет и товар на складе отсутствует. Тогда женщина обратилась в полицию.
«Полицейские выяснили личность подозреваемого: им оказался 20-летний уроженец ближнего зарубежья, обучающийся в Ставрополе в университете. Юношу задержали по месту жительства. У него нашли некоторые украденные вещи, 14 банковских карт, более 700 сим-карт и мобильные телефоны», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что искал через интернет лёгкий заработок. С ним связался неизвестный и предложил через подставных лиц арендовать пункт выдачи заказов. Вместе с сообщниками юноша через подставные аккаунты заказал более 2 тысяч дорогих товаров, которые потом тайно перевезли в заранее подготовленные помещения в Москве.
В настоящее время полиция разыскивает сообщников студента.
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Лев Каштанов