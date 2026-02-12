В Амурской области 14-летняя школьница избила сверстницу на камеру
В Амурской области 14-летняя девочка жестоко избила сверстницу на камеру. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.
На опубликованных кадрах видно, как школьница бьет по голове и телу лежащую на снегу девочку. В это время компания подростков со смехом наблюдает за происходящим и подначивает ее продолжать.
По данным источника, обидчица состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Пострадавшая сняла побои, ее семья написала заявление в полицию. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Уфе произошел конфликт между двумя второклассниками. Один ударил другого по голове до сотрясения мозга.
Читайте также: