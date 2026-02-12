В МВД опровергли информацию о взрыве автомобиля на Рябиновой улице в Москве
Сообщения о взрыве автомобиля на западе Москвы не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным полиции, которые приводит РИА Новости, на месте сгорел автомобиль 2001 года выпуска. Предварительная причина возгорания — неисправность проводки.
Ранее появлялась информация о взрыве автомобиля на Рябиновой улице. Инцидент произошёл в Можайском районе. машина стояла на парковке возле административного здания. Очевидцы вызвали экстренные службы, после чего на место прибыли полиция, пожарные и медики.
Территорию оцепили, специалисты приступили к осмотру места происшествия.
