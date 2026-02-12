В МВД опровергли информацию о взрыве автомобиля на Рябиновой улице в Москве

12 февраля 2026, 11:45

Волк: данные о взрыве автомобиля на Рябиновой не подтвердились

Фото: istockphoto/Dzurag

Сообщения о взрыве автомобиля на западе Москвы не соответствуют действительности. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.