Двух медведей обнаружили на месте поиска пропавшей под Красноярском семьи

03 октября 2025, 05:28

Спасатели обнаружили медведей на месте поисков пропавшей под Красноярском семьи

Спасатели наткнулись на двух медведей в районе поиска пропавшей семьи в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.