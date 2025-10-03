Достижения.рф

Двух медведей обнаружили на месте поиска пропавшей под Красноярском семьи

Фото: istockphoto / xtrekx

Спасатели наткнулись на двух медведей в районе поиска пропавшей семьи в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.



Вместе с тем была обнаружена машина пропавшей группы. В ней находились сумка, кроссовки и детское кресло с мягкой игрушкой. На фото можно заметить испачканное переднее сидение с задней стороны.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии
Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход 28 сентября и перестали выходить на связь. С заявлением о пропаже в экстренные службы обратился их знакомый, после чего спасатели организовали поисковую операцию с привлечением беспилотников и вертолетов. Всего за прошедшие сутки проверена территория площадью 20 кв. км.
