Спасатели обследовали 20 кв. км в поисках пропавшей семьи под Красноярском
Группы спасателей прочесали 20 кв. км в лесах и горах под Красноярском, разыскивая пропавшую семью. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
В настоящий момент к поискам присоединилась команда беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, 28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход на территории урочища Буратинка, которое находится недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе. Позже они перестали выходить на связь. Заявление о пропаже подал их знакомый.
В МЧС сообщили, что за прошлые сутки район поисков облетали на вертолетах в течении 8,5 часов. В результате обследования 20 кв. км лесного массива в области скальных образований Буратинка новых признаков присутствия туристической группы найдено не было.
Ранее на месте пропажи семьи нашли кострище. В поисковой операции участвует более 100 человек.
