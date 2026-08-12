В Новосибирске хирурги удалили личинок из головы девочки после укуса мухи
В Новосибирске хирурги оказали помощь девочке, в рану которой после укуса мухи попали личинки. Подробности приводит kp.ru.
Ребёнка госпитализировали в ночь на 12 августа. Медики удалили личинок и обработали повреждённый участок. Сейчас жизни и здоровью пациентки ничто не угрожает. Кандидат медицинских наук Яков Новосёлов отметил, что подобные случаи для Сибири нетипичны.
Местные насекомые крайне редко откладывают яйца в места укусов. Врач не исключил, что причиной могла стать муха-журчалка, которая изредка встречается в этом регионе. Доктор предупредил: при любом подозрительном укусе необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Ранее сообщалось о трагедии в Новосибирской области. Там поезд насмерть сбил мальчика.
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