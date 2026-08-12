Россиянка восемь лет прятала сына-наркодилера от правосудия в диване
В Кемеровской области завершилась история восьмилетнего побега осуждённого за наркотики. Житель Прокопьевска в 2018 году попал под задержание по подозрению в сбыте запрещённых веществ, но в процессе суда исчез.
Как сообщает «Сiбдепо», судья заочно назначил фигуранту наказание в виде девяти лет колонии строгого режима и инициировал федеральный розыск. Оказалось, что всё это время мужчина отсиживался в квартире своей матери.
При появлении посторонних он забирался внутрь дивана. На улицу гражданин не выходил — у него не имелось ни зимней одежды, ни обуви для прогулок. Источником дохода служили онлайн-игры, приносившие около 30–40 тысяч рублей ежемесячно.
В ГУФСИН сообщили, что о месте укрытия знала только его мать, хотя ранее она утверждала, что не владеет информацией о сыне. Сейчас 36-летнего мужчину этапируют в исправительное учреждение для отбывания приговора.
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