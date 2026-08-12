Россиянка восемь лет прятала сына-наркодилера от правосудия в диване

12 августа 2026, 10:27

В Кузбассе задержали осуждённого за наркотики, скрывавшегося 8 лет у матери

Фото: Istock/blinow61

В Кемеровской области завершилась история восьмилетнего побега осуждённого за наркотики. Житель Прокопьевска в 2018 году попал под задержание по подозрению в сбыте запрещённых веществ, но в процессе суда исчез.