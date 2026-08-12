Российский школьник сорвался в шестиметровое ущелье

12 августа 2026, 10:41

Подросток упал с высоты во время прогулки по Гуамскому ущелью на Кубани

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

12-летний мальчик сорвался с шестиметровой высоты во время прогулки по Гуамскому ущелью в Краснодарском крае. Об этом сообщила краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС» на своей странице во «ВКонтакте».