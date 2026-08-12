Российский школьник сорвался в шестиметровое ущелье
12-летний мальчик сорвался с шестиметровой высоты во время прогулки по Гуамскому ущелью в Краснодарском крае. Об этом сообщила краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС» на своей странице во «ВКонтакте».
По ее информации, все произошло 12 августа. Спасатели нашли пострадавшего и оказали ему первую помощь на месте: наложили давящую повязку и зафиксировали ногу специальной шиной, чтобы избежать дополнительных повреждений при транспортировке. Затем они подняли подростка с помощью альпинистского снаряжения и передали медикам для дальнейшей госпитализации.
Ранее сообщалось, что мужчина упал в воду с Патриаршего моста в центре Москвы. Спасатели из оперативно извлекли пострадавшего в бессознательном состоянии из Москвы-реки. Другие подробности не приводились.
Читайте также: