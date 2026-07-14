Двух молодых забравшихся на крышу Зимнего дворца руферов задержали в Петербурге
О задержании двух любителей экстремального отдыха, которые проникли на кровлю Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, сообщили в Росгвардии по Северо-Западному округу. Об этом стало известно 14 июля.
Инцидент произошел ранним утром. Сигнал о нарушителях поступил от службы безопасности Государственного Эрмитажа около 4:00.
Прибывшие на место сотрудники оперативно заблокировали все вероятные маршруты эвакуации с крыши, установив дополнительные посты. В результате одного из руферов передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Второй участник происшествия пожаловался на резкое ухудшение здоровья. Его госпитализировали медики.
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