Двух молодых забравшихся на крышу Зимнего дворца руферов задержали в Петербурге

14 июля 2026, 18:18

Фото: istockphoto/blinow61

О задержании двух любителей экстремального отдыха, которые проникли на кровлю Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, сообщили в Росгвардии по Северо-Западному округу. Об этом стало известно 14 июля.