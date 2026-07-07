В Татарстане назвали самые опасные молодежные увлечения
Заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина предупредила о росте популярности экстремальных субкультур среди подростков. Об этом стало известно 7 июля.
Соответствующая информация прозвучала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». В число наиболее рискованных практик вошли зацепинг, руфинг, диггерство и сталкерство.
По словам представителя ведомства, эти занятия не только несут прямую угрозу жизни и здоровью из-за высокого травматизма, но и служат своеобразным «трамплином» для вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия и деструктивные группировки. Власти призывают обратить пристальное внимание на досуг подростков.
Ранее в Татарстане назвали ведущий детей к наркопреступлениям фактор. Подробности в нашем материале.
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