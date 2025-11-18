В Петербурге погоня за собакой едва не закончилась двойной трагедией

18 ноября 2025, 10:22

В Петербурге прохожие спасли женщину и ребёнка из ледяного канала

Фото: Istock/Artaxerxes Longhand

В Петербурге женщина спасла свою дочь из ледяной воды и сама едва не погибла. Девочка бежала за собакой, поскользнулась на льду и упала в глубокий канал. Об этом сообщает РЕН ТВ.





Мать сразу бросилась за ребёнком. Она вытолкнула дочь на берег, но сама не смогла выбраться на высокую бетонную стенку. На крики быстро сбежались прохожие. Одни пытались вытащить женщину, другие помогали замерзающей девочке.

«Я вижу, что она мокрая. Она говорила, что мне холодно, холодно, вода холодная как в океане. И она вся дрожит, у неё истерика. Мы её быстренько раздели, верх, я сняла куртку, укутала, обняла», — рассказала свидетельница происшествия.