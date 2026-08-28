Двух мужчин расстреляли у элитного ресторана в Подмосковье
В элитном коттеджном поселке Подмосковья произошла перестрелка, жертвами которой стали двое мужчин. Инцидент случился на парковке у грузинского ресторана «Марани» в деревне Жуковка (Одинцовский городской округ).
По данным Telegram-канала Mash, конфликт вспыхнул между 28-летним Владиславом и 38-летним Александром. В ходе ссоры оппоненты применили огнестрельное оружие.
Обоих пострадавших экстренно госпитализировали с тяжелыми пулевыми ранениями. У Владислава зафиксировано ранение шеи, у Александра — пулевое отверстие в области головы. Состояние мужчин врачи оценивают как критическое.
Примечательно, что в этом же поселке несколько дней назад убили вдову бывшего вице-премьера Дагестана. Обстоятельства происшествия выясняются.
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