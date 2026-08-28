Двух мужчин расстреляли у элитного ресторана в Подмосковье

28 августа 2026, 11:10

Двух мужчин расстреляли у элитного ресторана в Одинцовском районе Подмосковья

Фото: istockphoto/nixki

В элитном коттеджном поселке Подмосковья произошла перестрелка, жертвами которой стали двое мужчин. Инцидент случился на парковке у грузинского ресторана «Марани» в деревне Жуковка (Одинцовский городской округ).