Стрельба из-за ДТП произошла в Волгоградской области

21 июня 2026, 15:58

Двух человек ранило в результате стрельбы из-за ДТП в Волгоградской области

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

В Алексеевском районе Волгоградской области дорожный конфликт перерос в перестрелку с использованием охотничьего ружья. В настоящее время разыскиваются трое подозреваемых, причастных к инциденту, пишет v1.