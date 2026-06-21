Стрельба из-за ДТП произошла в Волгоградской области
В Алексеевском районе Волгоградской области дорожный конфликт перерос в перестрелку с использованием охотничьего ружья. В настоящее время разыскиваются трое подозреваемых, причастных к инциденту, пишет v1.
По предварительным данным, после столкновения транспортных средств в хуторе Алимо-Любимовский между участниками аварии возникла ссора. Предполагаемые злоумышленники попытались покинуть место происшествия, однако пострадавшие последовали за ними.
На новом этапе конфликта пассажиры одного из автомобилей применили оружие. Они открыли стрельбу по оппонентам.
В региональном главке МВД уточнили, что сигнал о происшествии поступил от медиков, к которым обратились двое раненых за помощью. Полицейские установили, что травмы получились в ходе ссоры, возникшей после ДТП, когда один из участников произвел выстрел. Личности стрелявших устанавливаются, ведется их розыск.
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