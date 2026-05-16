Россиянка на Mercedes насмерть сбила ребенка на переходе
Женщина-водитель премиальной иномарки насмерть сбила девятилетнего мальчика в дагестанском Кизилюрте. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
Виновницей аварии стала 35-летняя жительница Ханты-Мансийского автономного округа. Накануне она допустила наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электрическом самокате. Пострадавшего доставили в больницу, однако от полученных травм он скончался.
Уголовное дело возбудили по части третьей статьи 264 УК: «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
