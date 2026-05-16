Пенсионерка отдала мошенникам более 160 млн рублей

Мошенники выманили у пенсионерки 163 млн руб в Петербурге
Фото: istockphoto/blinow61

В Санкт-Петербурге 75-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, которые под видом декларирования средств выманили у неё почти девять килограммов золотых слитков и крупную сумму. Общий ущерб составил около 163 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.



Пожилая жительница Большой Разночинной улицы обратилась в полицию Калининского района. Злоумышленники звонили ей с апреля и убедили передать курьеру сбережения, доставшиеся от покойного супруга, а также золотые слитки весом 8,8 килограммов.

Подозреваемого в роли курьера задержали рано утром в пятницу на улице Демьяна Бедного. Его сообщников разыскивают. Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Похищенное изъять не удалось, добавили в ведомстве.

Никита Кротов

