Пенсионерка отдала мошенникам более 160 млн рублей
В Санкт-Петербурге 75-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, которые под видом декларирования средств выманили у неё почти девять килограммов золотых слитков и крупную сумму. Общий ущерб составил около 163 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Пожилая жительница Большой Разночинной улицы обратилась в полицию Калининского района. Злоумышленники звонили ей с апреля и убедили передать курьеру сбережения, доставшиеся от покойного супруга, а также золотые слитки весом 8,8 килограммов.
Подозреваемого в роли курьера задержали рано утром в пятницу на улице Демьяна Бедного. Его сообщников разыскивают. Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Похищенное изъять не удалось, добавили в ведомстве.
Телефонные мошенники забрали у 24-летнего жителя Мытищ 1,5 млн рублей. Деньги были кредитными.
