Шесть человек пострадали при взрыве на заправке в Пятигорске
Число пострадавших при взрыве на заправке в Пятигорске достигло шести. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.
По его словам, еще четырех человек доставили в местные больницы. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. Подробности о состоянии пострадавших не приводятся.
Напомним, взрыв на заправке и впоследствии пожар в Пятигорске произошли днем 16 мая. Изначально сообщалось, что инцидент привел к травмам двоих человек, состояние одного их них оценивалось как тяжелое.
На месте работали 15 единиц техники и 45 специалистов. Известно, что ЧП не связано с атакой БПЛА, предварительная причина — нарушение техники безопасности.
