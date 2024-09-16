Двух пострадавших при нападении ученика в школе в Челябинске прооперируют

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Два человека, пострадавшие в результате нападения ученика на своих сверстников и учителя в школе Челябинска, направлены на операции, а еще двое госпитализированы в специализированные отделения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения.
Ранее глава региона Алексей Текслер заявил, что в 68-й школе в Челябинске ученик с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Подросток был задержан. Ранения получили три ученика и учитель химии.
Отмечается, что взрослый пострадавший и третий ребенок в оперативном лечении не нуждаются. Они были госпитализированы в профильные отделения.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что власти внимательно следят за ситуацией в Челябинской области. СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.
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«Один ребенок экстренно взят в операционную, второй — после дообследования и осмотра ведущими профильными специалистами также взят на оперативное лечение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что взрослый пострадавший и третий ребенок в оперативном лечении не нуждаются. Они были госпитализированы в профильные отделения.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что власти внимательно следят за ситуацией в Челябинской области. СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.
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Дарья Осипова