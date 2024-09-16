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Двух пострадавших при нападении ученика в школе в Челябинске прооперируют

16 сентября 2024, 11:34
Фото: istockphoto/Gumpanat

Фото: istockphoto/Gumpanat

Два человека, пострадавшие в результате нападения ученика на своих сверстников и учителя в школе Челябинска, направлены на операции, а еще двое госпитализированы в специализированные отделения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения.
Ранее глава региона Алексей Текслер заявил, что в 68-й школе в Челябинске ученик с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Подросток был задержан. Ранения получили три ученика и учитель химии.

«Один ребенок экстренно взят в операционную, второй — после дообследования и осмотра ведущими профильными специалистами также взят на оперативное лечение», — говорится в сообщении.



Отмечается, что взрослый пострадавший и третий ребенок в оперативном лечении не нуждаются. Они были госпитализированы в профильные отделения.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что власти внимательно следят за ситуацией в Челябинской области. СУСК по факту произошедшего возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.

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В Балашихе задержали курьера мошенников, выманивших сбережения 85-летней женщины
16 сентября 2024, 11:46

Фото: iStock/Diy13

Полицейские Балашихи задержали мужчину по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковного глава МВД.
«В полицию Балашихи поступило заявление о 85-летней местной жительницы. Она рассказала, что ей позвонил некто, представившийся сотрудником банка и заявил, что ей необходимо задекларировать все имеющиеся у неё деньги — 100 тысяч рублей. Для этого деньги нужно передать курьеру на проверку», — говорится в сообщении.
Пожилая женщина передела указанную сумму подъехавшему курьеру, а затем, поняв, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в правоохранительные органы. Забравшего деньги курьера задержали, им оказался 27-летний уроженец Омской области.

Против курьера завели дело по статье «Мошенничество» и отпустили под подписку о невыезде.

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#полиция
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Смертельный квест и нацизм: школьник с молотком напал на одноклассников в Челябинске, подробности
16 сентября 2024, 11:30

Фото: iStock/Diy1

Утром 16 сентября 13-летний ученик челябинской коррекционной школы ворвался в класс с молотком в руках и совершил нападение на своих одноклассников. Серьезные травмы получили несколько человек. В том числе ранена оказалась преподавательница, попытавшаяся остановить подростка. Подробности произошедшего в материале «Радио 1».

Что произошло в челябинской школе


По информации телеграм-канала «Baza», 13-летний Роман пришел в школу, облачившись в черную одежду. Вместо того, чтобы зайти в класс, подросток направился в сторону туалета. За пять минут до завершения первого урока Роман ворвался в класс с молотком и пистолетом в руках.

Сначала он ударил одну из девочек по голове, затем напал еще на двух одноклассников. Романа пыталась остановить 57-летняя преподавательница, на глазах которой происходило нападение.

Подросток ударил молотком женщину и покинул класс.

«Он забежал в кабинет биологии за пять минут до окончания урока. В руках были пистолет и молоток. Он ничего не говорил, просто кричал. Я сразу начала кричать, чтобы его остановить. Подбежала к нему, но девчонки оказались чуть быстрее. Он обеих стукнул по голове молотком, потом мне по руке, плечу и голове попало. Вся администрация и охранник уже начали бегать по школе за ним. Нашли в туалете: подросток стоял с огромным ножом, который был в крови. Как удалось его скрутить и уговорить сдаться, я не знаю», — рассказала женщина.

За несколько часов до нападения школьник опубликовал на своей странице в социальной сети пост, в котором рассуждал на тему политики, школы и нацизма.

«Школа создана, чтобы молодые дети становились рабами», – поделился размышлениями подросток.

Фото: iStock/shishigami


Смертельный квест


Подросток из Челябинска, который напал на школу, был вовлечен в суицидальную игру – смертельный квест, об этом сообщает портал «Shot». Учащийся выполнял задания, конечным итогом которых должно было стать самоубийство. Однако реализовать свой план он не смог. После инцидента его задержали.

В школе у Романа не было друзей. Он ни с кем не общался, был замкнутым, наблюдался у школьного психолога. Позже отец ученика рассказал правоохранителям, что несколько месяцев назад у Романа возникла ссора с его одноклассниками. По его словам, сверстники травили сына и проявляли агрессию, «разрушая его морально». Тем не менее, детям и их родителям удалось собраться в школе, после чего конфликт был успешно разрешен.

Жертвы подростка из челябинской школы


Как минимум трое детей пострадали в результате нападения подростка с молотком в коррекционной школе № 68 города Челябинска. 13-летняя девочка в тяжелом состоянии госпитализирована, ей 13-летний Роман проломил молотком череп. Еще двое одноклассников были ранены ножом.


Задержание напавшего на одноклассников подростка




13-летнего Романа, напавшего на учеников челябинской школы, доставили в психо-неврологический диспансер, чтобы врачи могли дать оценку его состоянию. На месте происшествия продолжают работать правоохранители, возбуждено уголовное дело.

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#жертвы
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Учитель химии в Челябинске оказала сопротивление напавшему на нее школьнику
16 сентября 2024, 11:20

Фото: istockphoto/Natalia Bodrova

Учитель химии оказала сопротивление ученику, который напал в челябинской школе на учеников, и получила ранение. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Подросток был задержан. Сейчас правоохранители устанавливают причины его поступка.

«Учитель Шешина Н. С. оказала сопротивление и получила ранение», — сказал собеседник РИА Новости.

После инцидента в школе Челябинска была запущена горячая линия для психологической поддержки. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что власти внимательно следят за ситуацией в Челябинской области.

Четыре человека, которые пострадали в результате инцидента в школе в Челябинске, были госпитализированы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ФСБ взяла иностранца под Ростовом по подозрению в подготовке терактов

Подмосковные спасатели вывели из леса группу заблудившихся сборщиц клюквы
#спасатели
#школьник
#уполномоченный
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Подмосковные спасатели вывели из леса группу заблудившихся сборщиц клюквы
16 сентября 2024, 11:05

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса нашли и вывели из леса четырёх женщин, заблудившихся во время сбора клюквы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Любительницы сезонной ягоды сбились с пути в лесу в районе деревни Долгуша Шатурского городского округа. Походив кругами, женщины поняли, что не смогут выбраться из чащи без помощи специалистов и позвонили в службу 112», – говорится в сообщении.
В район поиска прибыли сотрудники 286-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса. Они начали прочёсывать лес, работая на отклик, и поддерживая связь с женщинами по телефону. Через два часа женщины вышли к спасателям, ориентируясь на звук.

Медицинская помощь любительницам лесных прогулок не потребовалась.

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#московская область
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#спасатели
#лес
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ФСБ взяла иностранца под Ростовом по подозрению в подготовке терактов
16 сентября 2024, 10:37

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Иностранца по подозрению в подготовке терактов под Ростовом взяли российские силовики, сообщает региональное управление ФСБ.
«Действуя по заданию украинских специальных служб, через территорию третьих стран он прибыл в Россию, где совершил умышленные действия, направленные на приготовление к преступлению», — пояснили там.
Указано, что подозреваемый — выходец из государств СНГ. Он готовился совершить диверсию на объектах по жизнеобеспечению граждан. Злоумышленником были собраны взрывчатки.

По информации ФСБ, задержанный проходил спецподготовку, связанную с проведением диверсионно-террористических акций.

Открыто уголовное производство по статьям о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и о попытке диверсии.

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#россия
#фсб
#теракт
#ростов
#ростовская область
#новости
#криминал
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Появилась информация о состоянии пострадавших при ЧП в школе в Челябинске
Четверо пострадавших при ЧП в школе в Челябинске госпитализированы
16 сентября 2024, 10:14

Фото: istockphoto/ViktorCap

Четыре человека, которые пострадали в результате инцидента в школе в Челябинске, были госпитализированы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.
Ранее стало известно, что в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Подросток был задержан. Сейчас правоохранители устанавливают причины его поступка.

Собеседница агентства рассказала, что пострадал один взрослый преподаватель и трое подростков 13 лет. Врачи продолжают оказывать им всю необходимую помощь.

«После оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно», — сказала она.

Ранее сообщалось, что челябинская прокуратура проверит обеспечение безопасности и организацию охраны в школе. Помимо этого, были возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.

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#преподаватель
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Илон Маск задался вопросом, почему пытаются убить Трампа, но не Байдена или Харрис
Маск: никто даже не пытается убить Байдена или Харрис
16 сентября 2024, 09:57

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск задался вопросом, почему покушаются только на лидера республиканцев Дональда Трампа. Об этом он написал в соцсети Х.
«И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу Харрис», — заявил бизнесмен, отвечая на пост пользователя, который спросил, почему хотят убить Трампа.

Стрельба произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде, где находился Дональд Трамп. По информации правоохранительных органов, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах.

Мужчина попытался скрыться на автомобиле, однако был задержан. На месте происшествия нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру GoPro. ФБР подключилось к расследованию.

Власти Соединенных Штатов Америки рассматривают инцидент как попытку покушения на Трампа. Напомним, что это уже второй случай покушения на его жизнь.

Американские букмекеры увеличили вероятность победы бывшего президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа на следующих выборах главы государства после предполагаемого покушения на него. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#стрельба
#дональд трамп
#инцидент
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Школьник с молотком набросился на одноклассников в Челябинске, есть раненые
16 сентября 2024, 09:26

Фото: iStock/Sergei Chuyko

В Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, 13-летний ученик специальной школы принёс молоток в класс минувшим утром. Вынув его, он бросился к своим сверстникам и начал без разбора наносить удары. Особенно пострадала одна из девочек.

Подростка задержали. В настоящее время устанавливаются причины его поступка.

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#нападение
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В Подмосковье задержали женщину с наркотиками и курительными колбами
16 сентября 2024, 09:26

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

42-летнюю жительницу подмосковного Краснознаменска задержали полицейские по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Полицейский патруль остановил машину каршеринга, за рулём которой была женщина, рядом с посёлком Лопатино Ленинского округа. При проверке документов женщина заметно нервничала и вела себя подозрительно, поэтому правоохранители решили обыскать машину. В сумке на переднем пассажирском сидении они нашли три свёртка с кристаллическим веществом, а в багажнике — электронные весы, курительные колбы и упаковочный материал», — говорится в сообщении.
Содержимое свёртков отправили на экспертизу. Выяснилось, что это наркотик N-метилэфедрон, его общий вес составил около килограмма.

Женщина рассказала, что забрала груз в тайнике и должна была распространять наркотики через «закладки».

Против задержанной завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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#мвд московской области
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