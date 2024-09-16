Школьник с молотком набросился на одноклассников в Челябинске, есть раненые

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В Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, 13-летний ученик специальной школы принёс молоток в класс минувшим утром. Вынув его, он бросился к своим сверстникам и начал без разбора наносить удары. Особенно пострадала одна из девочек.
Подростка задержали. В настоящее время устанавливаются причины его поступка.
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