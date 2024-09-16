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Появилась информация о состоянии пострадавших при ЧП в школе в Челябинске

Четверо пострадавших при ЧП в школе в Челябинске госпитализированы
16 сентября 2024, 10:14
Фото: istockphoto/ViktorCap

Фото: istockphoto/ViktorCap

Четыре человека, которые пострадали в результате инцидента в школе в Челябинске, были госпитализированы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.
Ранее стало известно, что в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Подросток был задержан. Сейчас правоохранители устанавливают причины его поступка.

Собеседница агентства рассказала, что пострадал один взрослый преподаватель и трое подростков 13 лет. Врачи продолжают оказывать им всю необходимую помощь.



«После оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно», — сказала она.

Ранее сообщалось, что челябинская прокуратура проверит обеспечение безопасности и организацию охраны в школе. Помимо этого, были возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.

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Подмосковные спасатели вывели из леса группу заблудившихся сборщиц клюквы
16 сентября 2024, 11:05

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса нашли и вывели из леса четырёх женщин, заблудившихся во время сбора клюквы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Любительницы сезонной ягоды сбились с пути в лесу в районе деревни Долгуша Шатурского городского округа. Походив кругами, женщины поняли, что не смогут выбраться из чащи без помощи специалистов и позвонили в службу 112», – говорится в сообщении.
В район поиска прибыли сотрудники 286-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса. Они начали прочёсывать лес, работая на отклик, и поддерживая связь с женщинами по телефону. Через два часа женщины вышли к спасателям, ориентируясь на звук.

Медицинская помощь любительницам лесных прогулок не потребовалась.

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#лес
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ФСБ взяла иностранца под Ростовом по подозрению в подготовке терактов
16 сентября 2024, 10:37

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Иностранца по подозрению в подготовке терактов под Ростовом взяли российские силовики, сообщает региональное управление ФСБ.
«Действуя по заданию украинских специальных служб, через территорию третьих стран он прибыл в Россию, где совершил умышленные действия, направленные на приготовление к преступлению», — пояснили там.
Указано, что подозреваемый — выходец из государств СНГ. Он готовился совершить диверсию на объектах по жизнеобеспечению граждан. Злоумышленником были собраны взрывчатки.

По информации ФСБ, задержанный проходил спецподготовку, связанную с проведением диверсионно-террористических акций.

Открыто уголовное производство по статьям о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и о попытке диверсии.

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#россия
#фсб
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#ростов
#ростовская область
#новости
#криминал
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Илон Маск задался вопросом, почему пытаются убить Трампа, но не Байдена или Харрис
Маск: никто даже не пытается убить Байдена или Харрис
16 сентября 2024, 09:57

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск задался вопросом, почему покушаются только на лидера республиканцев Дональда Трампа. Об этом он написал в соцсети Х.
«И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу Харрис», — заявил бизнесмен, отвечая на пост пользователя, который спросил, почему хотят убить Трампа.

Стрельба произошла 15 сентября у гольф-клуба во Флориде, где находился Дональд Трамп. По информации правоохранительных органов, сотрудники Секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах.

Мужчина попытался скрыться на автомобиле, однако был задержан. На месте происшествия нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камеру GoPro. ФБР подключилось к расследованию.

Власти Соединенных Штатов Америки рассматривают инцидент как попытку покушения на Трампа. Напомним, что это уже второй случай покушения на его жизнь.

Американские букмекеры увеличили вероятность победы бывшего президента США и кандидата от республиканцев Дональда Трампа на следующих выборах главы государства после предполагаемого покушения на него. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#стрельба
#дональд трамп
#инцидент
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Школьник с молотком набросился на одноклассников в Челябинске, есть раненые
16 сентября 2024, 09:26

Фото: iStock/Sergei Chuyko

В Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, 13-летний ученик специальной школы принёс молоток в класс минувшим утром. Вынув его, он бросился к своим сверстникам и начал без разбора наносить удары. Особенно пострадала одна из девочек.

Подростка задержали. В настоящее время устанавливаются причины его поступка.

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#человек
#нападение
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В Подмосковье задержали женщину с наркотиками и курительными колбами
16 сентября 2024, 09:26

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

42-летнюю жительницу подмосковного Краснознаменска задержали полицейские по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Полицейский патруль остановил машину каршеринга, за рулём которой была женщина, рядом с посёлком Лопатино Ленинского округа. При проверке документов женщина заметно нервничала и вела себя подозрительно, поэтому правоохранители решили обыскать машину. В сумке на переднем пассажирском сидении они нашли три свёртка с кристаллическим веществом, а в багажнике — электронные весы, курительные колбы и упаковочный материал», — говорится в сообщении.
Содержимое свёртков отправили на экспертизу. Выяснилось, что это наркотик N-метилэфедрон, его общий вес составил около килограмма.

Женщина рассказала, что забрала груз в тайнике и должна была распространять наркотики через «закладки».

Против задержанной завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

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В лесу под Электросталью произошёл торфяной пожар

Ходившая по школе в откровенных нарядах учительница призналась в сексе с учеником

В российском регионе загорелся рынок
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#краснознаменск
#полиция
#наркотики
#криминал
#мвд московской области
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В лесу под Электросталью произошёл торфяной пожар
16 сентября 2024, 09:07

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Возгорание торфа произошло на территории Фрязевского участкового лесничества — в одном километре от посёлка Фрязево городского округа Электросталь, с огнём справились лесные пожарные, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Пожар заметили местные жители и сообщили об этом по номеру 112. Общая площадь возгорания составила 0,04 гектара. На тушение было направлено 12 пожарных и пять единиц техники. На тушение огня ушло чуть более двух часов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. Подозреваемых в поджоге удалось установить, по данному факту ведутся следственные действия.

В областном Комлесхозе напомнили, что за поджог леса в Подмосковье предусмотрены крупные штрафы: для физлиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Возможна также уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#электросталь
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Появились кадры момента атаки Вооруженных сил Украины по Белгороду
16 сентября 2024, 09:07

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

Появились кадры атаки боевиков ВСУ по Белгороду. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.
В понедельник утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что боевики ВСУ обстреляли Белгород. По его словам, поступала информация о попаданиях в жилые помещения и возгорании автомобилей.

На опубликованных кадрах зафиксирован прилет снаряда, выпущенного Вооружёнными силами Украины, на парковку, расположенную между жилыми домами в Белгороде. В процессе съемки слышны звуки взрывов.


Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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#всу
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Ходившая по школе в откровенных нарядах учительница призналась в сексе с учеником
В США учительница из штата Миссури призналась в совращении 16-летнего школьника
16 сентября 2024, 08:53

Фото: istockphoto/S_Chum

В Соединенных Штатах Америки учительница из штата Миссури, оставившая на спине 16-летнего ученика следы от ногтей после интимной связи, признала свою вину. Об этом информирует The Sun.
В январе, когда Хейли Клифтон-Кармак была арестована, ей было 26 лет. Она проработала в школе города Лейквэй около полутора лет. Еще до этого ее поведение вызывало вопросы у администрации: она часто появлялась в школе в откровенных нарядах, таких как обтягивающие блузки с глубоким декольте и леггинсы.

После развода в конце 2023 года Клифтон-Кармак сблизилась с 16-летним учеником и начала с ним сексуальные отношения. Во время одного из интимных контактов она оставила царапины на спине подростка, фотографии которых увидели его одноклассники. Они сообщили об этом администрации, после чего женщина попыталась скрыться, уехав из Миссури в Техас, где ее и задержали.

Клифтон-Кармак подписала признание в обмен на смягчение обвинений. Выяснилось, что отец школьника, Марк Крейтон, знал об их отношениях и скрывал это. Теперь его тоже арестовали, ему предъявлены обвинения, однако разбирательство по его делу приостановлено до окончания суда над учительницей.

Ранее сообщалось, что российская восьмиклассница занялась сексом со своим учителем. В произошедшем мужчина сознался, он утверждает, что это произошло по обоюдному согласию.

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#женщина
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#мужчина
#отношения
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Новоизбранный глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность
16 сентября 2024, 07:57

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Глава Амурского муниципального района Павел Боровлев сообщил, что скончался новоизбранный глава села Эльбан в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Боровлев отметил, что 8 сентября жители Эльбанского поселения избрали Алексея Кыссу главой, но он не смог вступить в должность.

Помимо этого, глава района выразил соболезнования близким и родным Кыссы. Согласно информации от его коллег, причиной смерти стал инфаркт.

Ранее сообщалось, что на 78-м году жизни умер советский и белорусский артист Георгий Малявский. Актер поучаствовал в 26 киноработах, а именно в «Государственной границе», а также в сериале «Чернобыль» в 2022 году, «Мухтар. Новый след» и других.

До этого дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори сообщила о его смерти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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