Появилась информация о состоянии пострадавших при ЧП в школе в Челябинске

Фото: istockphoto/ViktorCap
Четыре человека, которые пострадали в результате инцидента в школе в Челябинске, были госпитализированы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.
Ранее стало известно, что в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Подросток был задержан. Сейчас правоохранители устанавливают причины его поступка.
Собеседница агентства рассказала, что пострадал один взрослый преподаватель и трое подростков 13 лет. Врачи продолжают оказывать им всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что челябинская прокуратура проверит обеспечение безопасности и организацию охраны в школе. Помимо этого, были возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.
Читайте также:
В Подмосковье задержали женщину с наркотиками и курительными колбами
Новоизбранный глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность
В Мьянме из-за наводнения погибли более ста человек
Собеседница агентства рассказала, что пострадал один взрослый преподаватель и трое подростков 13 лет. Врачи продолжают оказывать им всю необходимую помощь.
«После оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно», — сказала она.
Ранее сообщалось, что челябинская прокуратура проверит обеспечение безопасности и организацию охраны в школе. Помимо этого, были возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.
Читайте также:
В Подмосковье задержали женщину с наркотиками и курительными колбами
Новоизбранный глава села в Хабаровском крае умер до вступления в должность
В Мьянме из-за наводнения погибли более ста человек
Дарья Осипова