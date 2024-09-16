Учитель химии в Челябинске оказала сопротивление напавшему на нее школьнику

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Учитель химии оказала сопротивление ученику, который напал в челябинской школе на учеников, и получила ранение. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Подросток был задержан. Сейчас правоохранители устанавливают причины его поступка.
После инцидента в школе Челябинска была запущена горячая линия для психологической поддержки. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что власти внимательно следят за ситуацией в Челябинской области.
Четыре человека, которые пострадали в результате инцидента в школе в Челябинске, были госпитализированы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Учитель Шешина Н. С. оказала сопротивление и получила ранение», — сказал собеседник РИА Новости.
После инцидента в школе Челябинска была запущена горячая линия для психологической поддержки. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила, что власти внимательно следят за ситуацией в Челябинской области.
Четыре человека, которые пострадали в результате инцидента в школе в Челябинске, были госпитализированы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова