Турист перегрелся до 40 градусов и чудом выжил во время отдыха в Европе
Перегревшийся турист чудом выжил во время отдыха в Европе. Об этом пишет издание Cronica Balear.
Инцидент произошел на Майорке в районе скал Кап-Эндеррокат. Информация о том, что с путешественником случилось несчастье, была получена через устройство Garmin. Это сообщение увидел родственник мужчины, который находился на родине. Он сразу же сообщил о случившемся спасателям.
На место прибыли сотрудники пожарной службы острова и группа медицинских работников. Из-за сложных условий операция была проведена с большим трудом, но туриста удалось спасти. Во время эвакуации врачи обнаружили, что температура тела мужчины достигла 40 градусов Цельсия. Его доставили в университетскую больницу Сон-Эспасес для оказания необходимой помощи.
