Китайские врачи спасли жизнь пациенту с практически оторванной головой

19 августа 2025, 15:15

Фото: iStock/faustasyan

Шанхайские медики провели сложнейшую операцию и спасли жизнь мужчине, шейные позвонки которого настолько сильно сместились из-за травмы, что его голова был практически отделена от тела. Об этом информирует издание South China Morning Post.