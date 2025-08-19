Китайские врачи спасли жизнь пациенту с практически оторванной головой
Шанхайские медики провели сложнейшую операцию и спасли жизнь мужчине, шейные позвонки которого настолько сильно сместились из-за травмы, что его голова был практически отделена от тела. Об этом информирует издание South China Morning Post.
Мужчина получил сильный удар по шее роботом на производстве. В результате были повреждены шейные позвонки, что привело к параличу и остановке сердца.
Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали смещение шейных позвонков, размозжение спинного мозга и разрыв нервных и кровеносных структур. В ходе трехчасовой операции медики успешно удалили большую гематому, восстановили шейные позвонки и установили специальный стальной фиксатор.
В настоящее время пациент находится в сознании и проходит реабилитацию. После выписки из больницы он уже может самостоятельно двигать плечами и руками.
