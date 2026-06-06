Серия взрывов прогремела в Бахрейне и Кувейте
Иран атаковал Бахрейн и Кувейт. В небе над городами наблюдаются вспышки, вызванные работой систем ПВО. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT, опубликовав кадры с места событий.
Местные власти включили сирены воздушной тревоги и призвали граждан укрыться в безопасных местах. По предварительной информации, из района штаб-квартиры 5-го флота ВМС США в Бахрейне поднимается густой черный дым.
Ранее телеканал CNN сообщил о запуске иранских беспилотников в сторону Ормузского пролива. По информации американских военных, в ответ США атаковали радиолокационные станции в Горуке и на острове Кешм.
Отметим, что недавно Вашингтон и Тегеран подписали договор о прекращении огня, однако дипломатические усилия по достижению более обширного соглашения продолжаются. Несколько часов назад американский лидер Дональд Трамп заявил, что процесс переговоров затягивается из-за «сильного и гордого» поведения иранских властей.
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