Серия взрывов прогремела в Бахрейне и Кувейте

06 июня 2026, 05:25

SHOT: Иран нанес серию ударов по Бахрейну и Кувейту

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Иран атаковал Бахрейн и Кувейт. В небе над городами наблюдаются вспышки, вызванные работой систем ПВО. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT, опубликовав кадры с места событий.