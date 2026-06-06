Жителей Северо-Курильска разбудили подземные толчки
Утром 6 июня у Курильских островов (в районе Парамушира) специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Его ощутили жители Северо‑Курильска, сообщили ТАСС на сейсмостанции «Южно‑Сахалинск».
Эпицентр подземных толчков находился в 76 км юго‑восточнее Северо‑Курильска. Землетрясение произошло в 9:02 по местному времени (1:02 мск).
Очаг сейсмической активности располагался на глубине 39 км. При этом угрозы цунами в регионе не возникло.
Ранее землетрясение зафиксировали у побережья Италии. Его эпицентр находился более чем в 100 км от ближайшего крупного города, а очаг залегал на глубине 240 километров.
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