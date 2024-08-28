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«Такого ужасного отдыха у меня еще не было»: россиянка рассказала, что творится в Турции

Россиянка рассказала про упавший сервис и рост цен в Турции
28 августа 2024, 03:40
Фото: istock/Juliet Dreamhunter

Фото: istock/Juliet Dreamhunter

Россиянка Виктория Б., вернувшись из отпуска в Анталье, поделилась разочарованием от поездки, назвав её худшим отдыхом в своей жизни. Вместе с молодым человеком она забронировала номер в трехзвездочном отеле Antalya Dream Hotel на семь ночей за 35,6 тысячи рублей, но вместо ожидаемого комфорта столкнулась с неприятной реальностью.
«Номер был очень маленьким и грязным, с желтыми разводами на унитазе и длинными волосами на стене в душе. Мы были в ужасе от такой антисанитарии,» — пожаловалась Виктория.
Она также отметила, что персонал отеля проявлял полное безразличие к посетителям, занимаясь личными разговорами и чаепитием вместо уборки номеров. Завтраки в отеле также не соответствовали ожиданиям: гостям предлагались только вареные яйца, кусочки твердого сыра, колбасы, огурцы и чай. Это добавило к общему разочарованию.



Анталья, по словам Виктории, оказалась пыльным, грязным и многолюдным городом, где даже парки утопали в мусоре и попрошайках.

«Мы ждали окончания отпуска и с радостью возвращались домой,» — подвела итог россиянка.
Этот случай лишь один из множества жалоб, поступающих от российских туристов, которые отмечают упавший уровень сервиса и резкий рост цен в Турции. Многие россияне заявили, что начинают задумываться о поиске других направлений для отдыха.

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#россияне
#турция
#отпуск
ТАСС узнал о нескольких уголовных делах по факту хищений в «Роснано»
ТАСС: сумма хищений в «Роснано» превышает 2 миллиарда рублей
28 августа 2024, 03:59

Фото: istock/Chainarong Prasertthai

Следователи выявили факты многомиллиардных хищений в «Роснано», в результате чего было возбуждено несколько уголовных дел, сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах. По одному из дел ущерб составил более 2 млрд рублей, и «Роснано» признана потерпевшей стороной.
27 августа Мещанский суд Москвы заочно арестовал Олега Киселева и Ирину Рапопорт, бывших топ-менеджеров компании, которых обвиняют в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, фигуранты, действуя в составе организованной группы, растратили средства из уставного капитала «Роснано» через финансовые операции с аффилированными юридическими лицами. Ущерб компании оценен как особо крупный.

Олег Киселев, работавший в «Роснано» с 2008 по 2019 год, занимал должность заместителя председателя правления, а Ирина Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», зарегистрированную в Швейцарии. В настоящее время оба находятся за пределами России.

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#ук
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Учительница украла ученика, чтобы заниматься сексом, и избежала тюрьмы
В США учительница забрала к себе домой ради секса ученика и избежала тюрьмы
28 августа 2024, 03:10

Фото: istock/7713Photography

Учительница из штата Аризона, США, избежала тюремного заключения после того, как забрала к себе сбежавшего из дома 17-летнего школьника и на протяжении пяти месяцев прятала его у себя дома, чтобы заниматься сексом.
Расследование началось в середине февраля, когда 44-летняя Робин Роджерс стала подозреваемой в деле о пропавшем подростке. Полиция несколько раз обращалась к учительнице с вопросами о местонахождении школьника, но она утверждала, что ничего не знает. Об этом сообщает местная газета Today's News-Herald.

Ее ответы вызвали подозрения у правоохранительных органов, которые решили установить наблюдение за ее домом. Вскоре полицейские заметили, как юноша выходит из её жилища. Роджерс была арестована, и в суде она признала свою вину, благодаря чему избежала тюремного срока по первому обвинению.

Тем не менее, Роджерс все еще грозит лишение свободы на срок до одного года. Ее обвиняют в злоупотреблении служебным положением с целью установления доверительных отношений с несовершеннолетним. В ожидании дальнейших судебных разбирательств учительница вышла на свободу под залог.

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#приговор
#полиция
#расследование
#учитель
#ученики
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Неожиданное заявление Дурова после ареста: он летел на ужин с Макроном
Дуров заявил полиции, что летел на ужин с Макроном
27 августа 2024, 23:28

Фото: РИА Новости/Валерий Левитин

Основатель Telegram Павел Дуров, задержанный 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже, сообщил полиции, что прибыл на ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Павла Дурова, руководителя Telegram, задержали сразу после выхода из самолета. Он заявил полицейским, что его ждал ужин с Макроном», — пишет издание Le Canard enchainé.
Однако в Елисейском дворце опровергли информацию о запланированной встрече. В администрации президента Франции отметили, что в указанное время Макрон находился в другом месте и никаких договоренностей с Дуровым не было.

Как ранее сообщалось, Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не имеет политического подтекста. Президент Франции подчеркнул, что «государство привержено свободе выражения мнений, коммуникациям, инновациям и предпринимательству».

Павла Дурова задержали из-за отсутствия модерации в Telegram и отказа сотрудничать с правоохранительными органами. Французские власти считают, что это делает его мессенджер платформой для распространения «наркотрафика, педофильских преступлений и мошенничества».

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#арест
#президент
#telegram
#макрон
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Охотнику-скандалисту вынесли приговор за невыполнение требований инспектора
27 августа 2024, 22:34

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Житель городского округа Ступино лишился права охотиться за отказ подчиниться требованиям инспектора Госохотнадзора подмосковного Минэкологии. Инцидент произошёл в охотничьих угодьях Московского общества охотников и рыболовов у деревни Мансурово городского округа Домодедово, сообщили в пресс-службе министерства.
«Наш сотрудник застал гражданина в лесу с охотничьим ружьём. Инспектор потребовал предъявить охотбилет, разрешения на хранение оружия и на добычу, а также само ружье на предмет досмотра. Однако гражданин отказался подчиниться этим законным требованиям. Пришлось обратиться в суд», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
На судебное заседание нарушитель не пришёл, представив лишь письменные пояснения. В них он отрицал факт неповиновения. В итоге мировой судья вынес решение лишить гражданина права охотиться на полтора года. Его охотничий билет аннулирован.

Нарушитель пытался оспорить вердикт в суде высшей инстанции, но это ему не удалось.

В подмосковном Минэкологии напомнили, что по закону граждане обязаны по требованию охотинспекторов разряжать охотничье оружие и передавать им для проверки документы, указанные в Правилах охоты. Также они должны предъявлять для досмотра вещи, орудия охоты, продукцию охоты и транспортные средства.

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В Егорьевске временно закрыли бассейн, где четверо детей отравились хлоркой

Автомобиль экс-депутата КПРФ Рашкина сбил лося в Саратовской области

Устроивший пожар с 13 погибшими сержант из Костромы Ионкин поедет на СВО
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#инспектор
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#суд
#приговор
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В Егорьевске временно закрыли бассейн, где четверо детей отравились хлоркой
27 августа 2024, 22:20

Фото: iStock / Евгений Харитонов

Работу бассейна в Егорьевске после случаев отравления детей парами хлора приостановили. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
«На месте отобраны пробы воды и воздуха из закрытых помещений. Согласно протоколам лабораторных испытаний, вода бассейна не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию хлоридов, а воздух – по содержанию озона. Сейчас деятельность по предоставлению услуг бассейна приостановлена», – отметили в надзорном ведомстве.
Ранее в Главном управлении СКР по Московской заявляли, что четверо детей отравились парами хлорки в бассейне в Егорьевске. Сейчас их жизни ничто не угрожает. Возбуждено уголовное дело.

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#роспотребнадзор
#подмосковье
#егорьевск
#дети
#отравление
#московская область
#ск рф
#уголовное дело
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Автомобиль экс-депутата КПРФ Рашкина сбил лося в Саратовской области
Mash: Машина экс-депутата КПРФ Рашкина сбила лося в Саратовской области
27 августа 2024, 21:05

Фото: istockphoto/Photosbypatrik

Лося в Саратовской области сбил автомобиль экс-депутата от КПРФ Валерия Рашкина, сообщает Mash. Уточняется, что, по предварительной информации, самих Рашкиных в салоне авто не было. ДТП с участием животного произошло с утра в прошлую пятницу, 23 августа.
Лось перебегал дорогу, когда по ней неслась Lada Largus. Четыре пассажира и водитель в результате инцидента не пострадали. Транспорт числится на областном отделении КПРФ под Саратовом.

В октябре 2021 года Рашкина взяли с тушей лося в багажнике, а позже дали условный срок, запретили охотиться и забрали депутатский мандат. Весной этого года судимость сняли.

К слову, Рашкину обещали подарить зоологический справочник.

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Трое мужчин изнасиловали туристку во время отдыха на острове в Греции

Устроивший пожар с 13 погибшими сержант из Костромы Ионкин поедет на СВО

«Устает из-за учебы»: родители думали, что сын ослаб из-за экзаменов, а он умирал от рака
#россия
#саратов
#саратовская область
#депутаты
#животное
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#новости
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Трое мужчин изнасиловали туристку во время отдыха на острове в Греции
Law&Order: трое пакистанцев изнасиловали туристку из ЮАР на Миконосе
27 августа 2024, 20:14

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Трое мужчин изнасиловали туристку из ЮАР во время отдыха на греческом острове Миконос. Об этом сообщает издание Law&Order.
Отмечается, что инцидент произошел еще 30 июня, однако местные правоохранители поймали преступников только в субботу, 24 августа. После просмотра видеозаписей, изучения улик и показаний свидетелей стало известно, что насильниками оказались трое граждан Пакистана.

Согласно данным издания, злоумышленников доставили в полицейское управление острова. Они полностью признали свою вину. Полицейские изъяли мобильные телефоны обвиняемых, а также взяли их биологический материал, который позже отправили на экспертизу. ​Иные подробности на данный момент не приводятся.

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#греция
#изнасилование
#туристы
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Устроивший пожар с 13 погибшими сержант из Костромы Ионкин поедет на СВО
27 августа 2024, 19:54

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Приговоренный к 20 годам лишения свободы за пожар в клубе «Полигон» в Костроме, унесший жизни 13 человек, сержант Станислав Ионкин отправится в зону СВО, пишет РИА Новости со ссылкой на защитника Юрия Хромцова.
«Ионкин заключил контакт с Минобороны весной для того, чтобы его отправили на СВО, приговор должен был вступить в законную силу, апелляционный военный суд утвердил его сегодня», — прокомментировал адвокат.
Собеседник агентства добавил, что не знает, в какие сроки Ионкина отправят на спецоперацию.

Гособвинитель просил весной приговорить солдата к 16 годам тюрьмы, суд дал ему 20, лишив наград и звания.

Пожар в кафе «Полигон» случился в начале ноября 2022 года. По версии следователей, фигурант выстрелил из ракетницы в ходе перепалки с посетителем.

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#россия
#сво
#спецоперация
#суд
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#новости
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«Устает из-за учебы»: родители думали, что сын ослаб из-за экзаменов, а он умирал от рака
27 августа 2024, 19:51

Фото: istockphoto/Pablo Rodrigo Sanchez Remorini

Школьник из Ростовской области оказался болен страшным недугом. Семья мальчика сначала полагала, что ребенок устает из-за учебы и переживает за отца, который находится на СВО, поэтому неважно себя чувствует. Однако результаты анализов, которые пришлось сдать из-за сыпи на руке, показали: ребенок умирает. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Подросток из Ростовской области


Школьник Саша рос подвижным ребенком и преуспевал в учебе. В 2023 году он перешел из обычной школы в кадетское училище. Это решение ребенок принял самостоятельно, воодушевившись примером отца, который был мобилизован и в настоящее время проходит службу в зоне проведения СВО. В училище Саша тоже стал добиваться успехов, научился играть на барабанах. В течение года подросток усиленно готовился к экзаменам и занимался с репетиторами.

На выходные Саша приезжал домой, однако был совсем обессиленным и быстро уставал в течение дня.

«Мы думали, что Саша устает из-за учебы или переживаний за отца. Не предполагали, что все так серьезно», — позже поделилась мать школьника.

Долгое время мальчика беспокоила непроходящая ангина, но врачи списывали это на постоянный контакт с «зараженными» сверстниками.


Фото: istockphoto/ViktorCap

Страшный диагноз


Во время летних каникул всегда энергичный и любящий активные игры Саша стал предпочитать размеренные прогулки с друзьями. Ангина с приходом тепла стала отступать, но вскоре появился новый недуг. Однажды Саша заметил у себя странную сыпь на руке. Через пару дней вместо сыпи появилась шишка, которая напоминала воспаленный лимфоузел.

Мать мальчика настояла на вскрытии лимфоузла. Содержимое было направлено на экспертизу.

Результаты исследования шокировали семью — острый миелобластный лейкоз, то есть рак крови.

Путь к выздоровлению


Подростка из Ростова направили на лечение в НИИ Блохина в Москве по квоте. По словам матери Саши, процесс восстановления будет трудным и затянется. В настоящее время мальчику уже назначили первый курс химиотерапии, стоимость которого составляет около трех миллионов рублей. Поэтому его родители обратились за поддержкой в благотворительный фонд.

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