«Такого ужасного отдыха у меня еще не было»: россиянка рассказала, что творится в Турции

Россиянка Виктория Б., вернувшись из отпуска в Анталье, поделилась разочарованием от поездки, назвав её худшим отдыхом в своей жизни. Вместе с молодым человеком она забронировала номер в трехзвездочном отеле Antalya Dream Hotel на семь ночей за 35,6 тысячи рублей, но вместо ожидаемого комфорта столкнулась с неприятной реальностью.