«Такого ужасного отдыха у меня еще не было»: россиянка рассказала, что творится в Турции

Фото: istock/Juliet Dreamhunter
Россиянка Виктория Б., вернувшись из отпуска в Анталье, поделилась разочарованием от поездки, назвав её худшим отдыхом в своей жизни. Вместе с молодым человеком она забронировала номер в трехзвездочном отеле Antalya Dream Hotel на семь ночей за 35,6 тысячи рублей, но вместо ожидаемого комфорта столкнулась с неприятной реальностью.
«Номер был очень маленьким и грязным, с желтыми разводами на унитазе и длинными волосами на стене в душе. Мы были в ужасе от такой антисанитарии,» — пожаловалась Виктория.Она также отметила, что персонал отеля проявлял полное безразличие к посетителям, занимаясь личными разговорами и чаепитием вместо уборки номеров. Завтраки в отеле также не соответствовали ожиданиям: гостям предлагались только вареные яйца, кусочки твердого сыра, колбасы, огурцы и чай. Это добавило к общему разочарованию.
Анталья, по словам Виктории, оказалась пыльным, грязным и многолюдным городом, где даже парки утопали в мусоре и попрошайках.
«Мы ждали окончания отпуска и с радостью возвращались домой,» — подвела итог россиянка.Этот случай лишь один из множества жалоб, поступающих от российских туристов, которые отмечают упавший уровень сервиса и резкий рост цен в Турции. Многие россияне заявили, что начинают задумываться о поиске других направлений для отдыха.
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Елена Перлова