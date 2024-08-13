Россияне стали активно использовать стыковочные маршруты для поездок в Европу

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В последнее время отмечается возросший интерес граждан России к европейским путешествиям. Этому в немалой степени способствует появление большого количества стыковочных перелётов в Европу через постсоветские государства.
За год спрос на туристические поездки в Венгрию, Черногорию, Грецию, Болгарию, Португалию, Германию и на Кипр стал выше в среднем на 20-70%, сообщает «Коммерсант». Растёт также и продолжительность поездок, а затраты туристов на отдых в европейских странах сопоставимы с расходами на отпуск в уже привычной Турции.
Россияне адаптировались к усложнившейся процедуре получения шенгенских виз и стыковочным перелетам. Эксперты в туристической отрасли также связывают возросший интерес к европейскому отдыху с появлением новых авиамаршрутов. Если раньше в роли основных логистических хабов выступали Стамбул, Дубай и Белград, то сейчас доступны пересадки в странах СНГ и Грузии.
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Александр Бойцов